Morciano si prepara a ospitare l' antica Fiera di San Gregorio svelata la nuova grafica

Morciano di Romagna si prepara ad accogliere l’edizione 2026 dell’Antica Fiera di San Gregorio. La nuova grafica è stata presentata e sarà visibile durante la manifestazione, che si terrà dal 7 al 15 marzo. La comunità locale si sta organizzando per vivere un evento che richiama tradizione e partecipazione.

La nuova immagine nasce da una rilettura contemporanea delle icone classiche della Fiera, elementi simbolici che da sempre ne raccontano l'anima agricola, popolare e comunitaria È stata svelata la nuova grafica ufficiale dell'edizione 2026 dell'Antica Fiera di San Gregorio, in programma a Morciano di Romagna dal 7 al 15 marzo. Un progetto visivo che accompagna e rafforza l'identità di uno degli appuntamenti più radicati nella storia e nella tradizione del territorio, capace ogni anno di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie origini. La nuova immagine nasce da una rilettura contemporanea delle icone classiche della Fiera, elementi simbolici che da sempre ne raccontano l'anima agricola, popolare e comunitaria.

