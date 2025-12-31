Scatta il Capodanno diffuso Occhio ai divieti | si rischia la multa

A Bellaria Igea Marina, il Capodanno diffuso inizierà alle 21, con restrizioni già dalle 20 riguardanti botti e vetro per garantire la sicurezza di tutti. È importante rispettare i divieti per evitare sanzioni e contribuire a un festeggiamento responsabile. La città invita i partecipanti a celebrare il nuovo anno in modo civile e rispettoso, seguendo le disposizioni in vigore.

Pronti per festeggiare il nuovo anno? A Bellaria Igea Marina il Capodanno diffuso prenderà il via alle 21 ma non mancheranno già dalle 20 divieti serrati per botti e vetro. Il sindaco Filippo Giorgetti ha predisposto infatti un'ordinanza per i festeggiamenti. I divieti entrano in vigore stasera dalle 20 e restano attivi fino alle 6 di domani mattina. Nel cuore pulsante degli eventi, nel centro cittadino dell'Isola e in tutte le aree limitrofe, le limitazioni sono serrate anche per i gestori di distributori automatici. Vietata la vendita o la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, così come la vendita per l'asporto.

