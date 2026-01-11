L’appello di Papa Leone XIV | In Iran e in Siria si percorra la via del dialogo

Papa Leone XIV invita a favorire il dialogo in Iran e Siria, paese colpiti da tensioni e conflitti. La sua attenzione si concentra sulla necessità di cercare soluzioni pacifiche per ridurre le sofferenze e prevenire ulteriori perdite di vite umane. Un appello alla calma e alla diplomazia, affinché si possa trovare una via condivisa verso la pace e la stabilità in Medio Oriente.

«Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone ». Queste le parole di Papa Leone XIV al termine dell’Angelus. «Auspico e prego che se continui con pazienza il dialogo e la pace perseguendo il bene comune dell’intera società», la sua supplica. Papa Leone ha poi ricordato la popolazione di Gaza e infine l’Ucraina. «In Ucraina nuovi attacchi particolarmente gravi indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche proprio mentre il freddo si fa più duro, colpiscono pesantemente la popolazione civile. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Re Carlo e Papa Leone XIV, preghiera storica: si riapre il dialogo tra le Chiese Leggi anche: Papa Leone XIV incontra i giovani, l'appello del cardinale Reina Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’appello di Papa Leone XIV: «In Iran e in Siria si percorra la via del dialogo» - «Auspico e prego che se continui con pazienza il dialogo e la pace perseguendo il bene comune dell'intera società», ha supplicato il Pontefice ricordando anche l'Ucraina ... open.online

