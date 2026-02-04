Lo stratagemma del Chelsea per limitare la pericolosità dell’Arsenal sui calci d’angolo | follia e studio

Il Chelsea ha messo in atto una mossa insolita per limitare i pericoli dell’Arsenal sui calci d’angolo. La squadra di Tuchel ha deciso di spostare alcuni giocatori fuori dall’area, costringendo gli avversari a cambiare modo di attaccare sui corner. Una strategia che ha sorpreso molti e che ha portato a un incontro più equilibrato rispetto alle aspettative.

Il Chelsea ha adottato una soluzione tattica inedita per ridurre l'impatto dell'Arsenal sui calci d'angolo, costringendo la squadra di Arteta a rinunciare ad alcuni uomini in area. Una scelta che ha funzionato in partita ma che potrebbe avere le sue criticità.

