L'incontro tra Inter e Arsenal mette a confronto due team specializzati nelle situazioni di calcio da fermo. I Gunners sono tra i migliori in Europa in questo settore, mentre l'Inter si distingue per i schemi efficaci, posizionandosi terza in classifica per reti da angolo. Analizziamo le strategie di Chivu e Arteta, due allenatori che hanno affinato le rispettive tecniche su questo aspetto del gioco.

Qualcuno si aspetta che il protagonista di Inter-Arsenal possa essere Lautaro Martinez, o magari Marcus Thuram al rientro fra i titolari. Dall’altro lato, gli inglesi si augurano che a trovare i gol possano essere Gyokeres o Saka. Tutto può essere, ma guardando i numeri - sia quelli dei nerazzurri che quelli dei Gunners -, la sensazione è che chi potrà davvero vestire i panni del protagonista sia un altro. Anzi, dell’altro. Senza nome né cognome: i calci piazzati. Perché entrambe le squadre, arrivate ormai a stagione inoltrata, sia in Champions che nei rispettivi campionati stanno costruendo i propri successi giocando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Arsenal, sfida tra le regine dei calci da fermo. I segreti di Chivu e Arteta

Inter Arsenal, Arteta parla così in conferenza: «Chivu ha fatto dei cambi rispetto ad Inzaghi. Akanji non ci considera i più forti? Rispondo così…»In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, il tecnico Arteta ha commentato le scelte di formazione di Chivu rispetto a Inzaghi, e ha risposto alle dichiarazioni di Akanji sui propri livelli.

Inter-Arsenal, Arteta in conferenza: “Chivu ha aggiunto qualche elemento in più, sarà difficile”Alla vigilia della sfida tra Inter e Arsenal in Champions League, l’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha commentato in conferenza stampa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Notte decisiva: l'Inter sfida un super Arsenal, a Copenaghen spareggio per il Napoli - La Champions League chiama Inter e Napoli a due esami di maturità profondamente diversi ma ugualmente complessi. msn.com