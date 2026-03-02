8 marzo 2026 a Firenze | musei civici e Palazzo Medici Riccardi gratis per le donne

Domenica 8 marzo 2026, a Firenze, musei civici e il Palazzo Medici Riccardi saranno aperti gratuitamente alle donne in occasione della Festa della donna. La decisione riguarda l’ingresso senza costi per tutte le donne che vorranno visitare queste strutture nel centro storico della città. L’iniziativa si svolge nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla ricorrenza.

FIRENZE – Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi a Firenze aperti gratuitamente a tutte le donne domenica 8 marzo 2026, in occasione della Festa della donna. Al Museo di Palazzo Vecchio e al Complesso delle Murate, si spiega in una nota, saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al femminile, a cura della Fondazione Mus.e. A Palazzo Vecchio il pubblico potrà infatti approfondire la figura di una donna fondamentale per la storia della città, la duchessa Eleonora de Toledo con l’iniziativa ‘Sotto le ali di una pavoncella’ (ore 10:30-12). Il Mad – Murate art district ospiterà invece un appuntamento al femminile del ciclo ‘Musei in musica’ con l’orchestra filarmonica La Filharmonie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

