Kokuho l' acclamato film giapponese candidato agli Oscar arriva in Italia questa primavera

Kokuho - Il maestro di kabuki, un'opera sontuosa che trasforma il palcoscenico in destino e l'arte in prova di vita, arriva finalmente anche in Italia grazie a Tucker Film. Acclamato a Cannes e campione d'incassi in Giappone, Kokuho - Il maestro di kabuki di Lee Sang-il debutta in Italia tra festival e sale. Un racconto epico lungo cinquant'anni che intreccia arte, destino e ambizione nel cuore del kabuki. Un'epopea tra palcoscenico e destino Arriva finalmente in Italia Kokuho - Il maestro di kabuki, la nuova opera di Lee Sang-il, presentata prima al Far East Film Festival 28 e poi nelle sale dal 30 aprile grazie a Tucker Film. Il film, tratto dall'imponente romanzo di Yoshida Shuichi, si è imposto come il maggiore successo commerciale dell'ultimo cinema giapponese e ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

LA TRAMA DI KOKUHOKokuho, il film diretto da Sang-il Lee, è ambientato a Nagasaki nel 1964. Alla morte del padre, temuto capo di un clan yakuza (mafia giapponese), il quattordicenne Kikuo (Ryo Yoshizawa) viene ... comingsoon.it

Kokuho, fenomeno di incasso senza precedenti nel cinema giapponese contemporaneoKokuho, diretto da Lee Sang-il e uscito nelle sale giapponesi il 6 giugno 2025, non è solo un’opera di grande respiro narrativo e visivo ma anche un fenomeno di incasso senza precedenti nel cinema ... mymovies.it