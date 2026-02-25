Piqué svela le novità della Kings League per la prossima stagione

Gerard Piqué continua a mirare al centro della scena con una mossa fortemente scenografica per inaugurare la nuova stagione della Kings League. L’evento si svilupperà domenica 1° marzo a Barcellona, ma l’attenzione è stata catturata da una gigantografia posizionata nel cuore di Madrid, destinata a lanciare messaggi mirati. Il testo del cartellone porta un richiamo esplicito al passato polemico tra Piqué e Arbeloa, e segna una chiara intenzione di crescita e visibilità internazionale per la competizione. In una cornice urbana di grande impatto, è comparsa una gigantografia che recita No somos tan CONOcidos, pero lo seremos. Il riferimento è al soprannome “el cono” usato in passato per etichettare l’attuale allenatore del Real Madrid e funziona come dichiarazione di intenti: la Kings League torna a essere al centro dell’attenzione con un linguaggio provocatorio e spettacolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Piqué pronto a stupire tutti per lanciare la nuova stagione della Kings League: ecco cosa è successo

Piqué e la sua Kings League sono pronti a investire 53 milioni di euro (So Foot)