Kelly Osbourne risponde alle critiche dopo l’apparizione ai Brit Awards | Sto attraversando il momento più difficile della mia vita non dovrei neanche difendermi

Kelly Osbourne ha risposto alle critiche ricevute dopo la sua apparizione ai Brit Awards, dove è salita sul palco insieme alla madre Sharon per ritirare il premio postumo alla carriera assegnato a Ozzy. La cantante ha dichiarato di attraversare il momento più difficile della sua vita e ha aggiunto che non dovrebbe nemmeno dover reagire alle polemiche.

Kelly Osbourne ha attaccato le persone che l'hanno criticata dopo la sua apparizione ai BRIT Awards, dove insieme alla madre Sharon è apparsa sul palco per ritirare il premio postumo alla carriera assegnato ad Ozzy. Lo scorso 28 febbraio si è tenuta la 46esima edizione alla Co-op Live Arena di Manchester, nel corso della quale è stato tributato un omaggio al "principe delle tenebre" con l'Achievement Lifestime Award e la performance sulle note di No More Tears, brano estratto dall'album solista omonimo di Ozzy del 1991, da parte di una superband capitanata da Robbie Williams. Kelly e la madre Sharon hanno ritirato il premio alla carriera