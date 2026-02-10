Noel Gallagher risponde alle critiche per la vittoria del premio Cantautore dell’anno ai Brit Awards | Per qualsiasi problema ci vedremo sul red carpet

Noel Gallagher non si lascia intimidire dalle polemiche e risponde alle critiche sul premio di Cantautore dell’Anno. Dopo le accuse di aver vinto ingiustamente, il musicista britannico avverte che, se ci saranno problemi, si discuterà direttamente sul red carpet. La prossima cerimonia si terrà il 28 febbraio, ma già si accendono le tensioni intorno alla sua vittoria.

Dopo l’ondata di critiche per l’assegnazione del premio Cantautore Dell’Anno, Noel Gallagher si è espresso sul riconoscimento che verrà ritirato alla prossima edizione dei Brit Awards il prossimo 28 febbraio. La scorsa settimana, il chitarrista e fondatore degli Oasis è stato annunciato come vincitore, con la seguente motivazione fornita dagli organizzatori: “Ha permeato il tessuto della cultura britannica per oltre 30 anni con canzoni che continuano a risuonare con il pubblico di tutto il mondo come nessun altro”. Alcuni però hanno sottolineato il fatto che Gallagher in realtà non ha pubblicato nuove canzoni negli ultimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

