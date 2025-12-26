Kate Middleton con il cappotto riciclato da 2000 euro per il Natale a Sandringham

26 dic 2025

La messa di Natale a Sandringham è una tradizione importante per la famiglia reale inglese, che, tutti gli anni, si riunisce per la celebrazione. In un anno complicato come quello appena passato, la corona si è mostrata unita nelle avversità partecipando (quasi) al completo alla cerimonia del 25 dicembre. Assenti il Principe Harry e Meghan (come previsto) e assente Andrea (ormai ex Principe), lasciato in disparte anche dalle figlie, che hanno preferito seguire Re Carlo, lasciando il padre solo nel giorno di festa. A brillare però, sopra gli scandali e sopra i chiacchiericci, è stata Kate Middleton, che per l’occasione ha sfoggiato un look riciclato e un sorriso contagioso. 🔗 Leggi su Dilei.it

