La messa di Natale a Sandringham è una tradizione importante per la famiglia reale inglese, che, tutti gli anni, si riunisce per la celebrazione. In un anno complicato come quello appena passato, la corona si è mostrata unita nelle avversità partecipando (quasi) al completo alla cerimonia del 25 dicembre. Assenti il Principe Harry e Meghan (come previsto) e assente Andrea (ormai ex Principe), lasciato in disparte anche dalle figlie, che hanno preferito seguire Re Carlo, lasciando il padre solo nel giorno di festa. A brillare però, sopra gli scandali e sopra i chiacchiericci, è stata Kate Middleton, che per l’occasione ha sfoggiato un look riciclato e un sorriso contagioso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton con il cappotto riciclato da 2000 euro per il Natale a Sandringham

Kate Middleton è al centro della scena durante la passeggiata natalizia reale mentre Andrew è congelato; La principessa Anna ricicla un look dopo 52 anni, battendo ogni record.

Kate Middleton, il look al memoriale del Giorno della Vittoria in Europa: il cappotto magenta (riciclato), il cappello a tamburello e la spilla della RAF - Ha scelto il magenta per il suo omaggio al memoriale del Giorno della Vittoria in Europa Kate Middleton. ilmessaggero.it

Perché il cappotto blu di Kate Middleton è il simbolo della sua battaglia contro il cancro - Questa mattina Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico al fianco del marito William, lo ha fatto per accogliere il Presidente tedesco Frank- fanpage.it

Kate Middleton, la gonna in tartan con cristalli da 1.945 euro scatena il dibattito - Kate Middleton indossa la gonna in tartan di Miu Miu al concerto di Natale e non mancano le polemiche. dilei.it

Kate Middleton, il principe William e i loro tre figli hanno partecipato alla messa di Natale di Sandringham. Per moglie del futuro re un “look italiano” con un cappotto (già indosssato in precedenza) di Blazè Milano. Cappottino chic anche per Charlotte. Tutti si s - facebook.com facebook

Un momento inatteso ha emozionato il pubblico del tradizionale servizio di canti natalizi Together at Christmas. La principessa Kate Middleton e la figlia Charlotte si sono esibite in un duetto al pianoforte, regalando uno dei passaggi più toccanti della quinta e x.com