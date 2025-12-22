Nel 2025, Kate Middleton ha ritrovato serenità e forza, affrontando l’anno con un atteggiamento positivo. Da gennaio a dicembre, ha partecipato a quarantanove eventi pubblici, un impegno significativo considerando il percorso di cura contro il cancro. Questo bilancio fotografico testimonia il suo percorso di rinascita e resilienza.

Da gennaio a dicembre di quest’anno Kate Middleton ha partecipato a quarantanove eventi pubblici. Può sembrare poco ma poco, in realtà, non lo è per una persona in cura contro il cancro. Per questo il 2025, ormai prossimo alla conclusione, è da vedersi come l’anno della rinascita per la principessa del Galles. Un anno che ha visto la moglie del principe William definitivamente – speriamo! – riprendersi dalle difficoltà affrontate l’anno precedente con la chemioterapia e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Kate Middleton, 43 anni, radiosa al concerto di Natale organizzato a Westminster il 5 dicembre (foto Getty Images) Kate Middleton e un 2025 che sa di rinascita. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate Middleton nel 2025 ha ripreso in mano la sua vita con il sorriso. Un bilancio e le foto più belle del suo anno di rinascita

Leggi anche: Il principe William e la principessa Kate Middleton accolgono il presidente tedesco Steinmeier: le foto più belle e il programma della visita di Stato

Leggi anche: Kate Middleton ha confermato la sua eleganza scegliendo un look festivo e coerente con il suo guardaroba consolidato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Kate Middleton tra le vip meglio vestite del 2025 di British Vogue; Kate Middleton eterna influencer: è la persona meglio vestita del 2025; Il biglietto di Natale del principe William e Kate Middleton mostra quanto sono cresciuti i loro figli; La cartolina di Natale di Kate e William è... primaverile.

Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancro - Kate Middleton ha fatto un regalo di Natale all'ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro, come gesto di gratitudine ... fanpage.it