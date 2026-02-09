Kalulu scuote l’ambiente dopo il pareggio con la Lazio | il messaggio sui social del difensore francese alla squadra – FOTO

Pierre Kalulu ha usato i social per inviare un messaggio diretto ai compagni dopo il pari tra Juventus e Lazio allo Stadium. Il difensore francese ha scritto qualcosa che ha fatto discutere, scuotendo l’ambiente bianconero. La sua comunicazione ha catturato l’attenzione di tutti e ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Pierre Kalulu ha mandato un messaggio sui social alla squadra dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio allo Stadium. Vediamo che cosa ha detto. Resta un po' di amaro in bocca in casa Juventus dopo il pareggio ottenuto ieri sera per 2-2, in rimonta, contro la Lazio. Fondamentale è stata la prova di Pierre Kalulu, autore di una grande partita e soprattutto del gol di testa messo a segno allo scadere e valevole per il pari. ULTIMISSIME JUVE LIVE Proprio il difensore francese, premiato poi al termine del match con il premio di migliore in campo, ha voluto mandare un messaggio sui social ai tifosi e alla squadra.

