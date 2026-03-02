Juventus | verso il futuro con Spalletti
La Juventus ha scelto Luciano Spalletti come nuovo allenatore e sta lavorando per finalizzare il contratto. Dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma all’Olimpico, durante il quale i bianconeri hanno recuperato da un 3-1, la società si concentra sulle trattative per l’accordo con il tecnico. La decisione segna un passo importante nel progetto della squadra per la prossima stagione.
La Juventus ha deciso di puntare con convinzione su Luciano Spalletti. Dopo il rocambolesco 3-3 di ieri all'Olimpico contro la Roma – dove i bianconeri hanno rimontato dal 3-1 – la dirigenza bianconera accelera sul fronte contratto. Un segnale chiaro di stabilità dopo mesi di alti e bassi.
Rouhi Juventus, svolta improvvisa nel futuro del terzino svedese: mai utilizzato da Spalletti, si va verso questo scenario. UltimeMilinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A...
La Juventus si riprende il futuro: Yildiz rinnova fino al 2030 con cifre da urlo, poi toccherà a SpallettiBlindato il talento turco con un ingaggio da 7 milioni per scacciare le big inglesi.
La Juventus e Spalletti possono guardare al futuro con ottimismo
Dybala all’ultimo Roma Juve? Si va verso questa direzione per il futuro dell’ex bianconero. Rivelazione di Filippo BiaforaDybala giocherà il suo ultimo Roma Juve? La direzione per il futuro dell’ex attaccante bianconero. Parla Filippo Biafora Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, ha rilasciato un’intervista esclusiva ... juventusnews24.com
Juventus, Perin verso l'addio? Dal retroscena De Gea a Palmisani, le mosse per il futuroChe farà Mattia Perin in estate? Solo qualche settimana fa il secondo portiere della Juventus sembrava sul piede di partenza, con il Genoa pronto. tuttomercatoweb.com
La Juventus rimonta una partita pazzesca all’Olimpico e i tifosi sono estasiati all’uscito dallo Stadio I commenti dei tifosi in trasferta @gabrielemascolo00 @_lucapaglioni_ #romajuventus #juventus #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook
#Spalletti aspetta #Vlahovic, #Juventus disposta a trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: le condizioni [Tuttosport] calciomercato.com/liste/spallett… x.com