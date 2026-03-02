Juventus | verso il futuro con Spalletti

La Juventus ha scelto Luciano Spalletti come nuovo allenatore e sta lavorando per finalizzare il contratto. Dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma all’Olimpico, durante il quale i bianconeri hanno recuperato da un 3-1, la società si concentra sulle trattative per l’accordo con il tecnico. La decisione segna un passo importante nel progetto della squadra per la prossima stagione.