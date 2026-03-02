Juventus la magia continua | ufficiale il rinnovo di McKennie

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Weston McKennie fino al 30 giugno 2030. Il giocatore continuerà a far parte del team per i prossimi sei anni. La firma del nuovo accordo è stata comunicata dalla società, confermando la volontà di mantenere il centrocampista nel roster. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

McKennie rinnova fino al 2030 È ufficiale: Weston McKennie ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. La notizia, annunciata dal club bianconero nella mattinata del 2 marzo 2026, chiude un rinnovo atteso da settimane e conferma l'americano come uno dei pilastri del progetto di