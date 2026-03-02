Juventus Gatti riacciuffa la Roma last minute

Nella partita tra Juventus e Roma, la squadra bianconera ha trovato il pareggio negli ultimi istanti del match grazie a un gol di Federico Gatti allo scadere. Il risultato finale è di 3-3, con entrambe le squadre che hanno segnato più volte nel corso della partita. La partita si è conclusa con questa rimonta nel finale.

