Milan Gatti | tentativo last minute Il Diavolo ci riproverà Mentre per Gila …

Il Milan ha ancora in mente di rinforzare la difesa. Nei giorni scorsi, il club ha fatto un tentativo last minute per Federico Gatti, ma senza successo. Ora si pensa a riprovare, anche se le trattative sono ancora in fase iniziale. Intanto, l’attenzione resta alta anche su Mario Gila, con l’idea di portarlo a Milano in estate. La società rossonera non molla e cerca di capire se ci sono le possibilità di fare un colpo in difesa prima della fine del mercato.

Il Milan continuerà la ricerca di un difensore in estate. Lo rivela 'Tuttosport' che parla di un tentativo dell'ultimo minuto fatto a gennaio per Federico Gatti della Juventus. Dai rossoneri sarebbe partita una telefonata per sondare la disponibilità dei bianconeri: offerto un prestito con diritto di riscatto. La Juventus stava già cedendo Rugani alla Fiorentina, impossibile pensare a un'altra partenza in difesa. Secondo il quotidiano il Milan ci potrebbe provare di nuovo nei prossimi mesi per Gatti. Non solo il difensore bianconero: in vista dell'estate il preferito del DS Tare sarebbe Mario Gila della Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gatti: tentativo last minute. Il Diavolo ci riproverà. Mentre per Gila … Approfondimenti su Milan Calciomercato Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio Il Milan intensifica le attività di mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa. Calciomercato, il Milan ci riproverà per Kostic. A gennaio non è arrivato perché … Il Milan torna su Andrej Kostic, il centravanti montenegrino del Partizan. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milan Calciomercato Argomenti discussi: Promessa fatta dall'Al-Sadd a Romagnoli, il primo obiettivo era un difensore della Juve: il retroscena; Ultimo giorno calciomercato: tutte le trattative LIVE. La Repubblica - Milan su Gatti, la Juventus chiede in cambio RicciMassimiliano Allegri vorrebbe Federico Gatti al Milan. I dirigenti rossoneri faranno un tentativo per il difensore italiano classe 1998 della Juventus, che chiederà in cambio ai rossoneri il regista ... calciomercato.com Milan: Gatti complicato, tre nomi nuovi per la difesaIl Milan cerca un nuovo difensore centrale entro la fine del mercato invernale. Parallelamente alle trattative per i rinnovi di Leao e Maignan, il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per un ... calciomercato.com #Milan su #Gila, la risposta della #Juve per #Gatti [Tuttosport] #calciomercato #Lazio #Juventus calciomercato.com/liste/milan-me… x.com A Milano, sulla tomba di Guglielmo Gatti: era morto e nessuno sapeva Una sepoltura anonima, senza simboli né epigrafi. Al Cimitero Maggiore di Milano si trova la tomba di Guglielmo Gatti, morto il 15 giugno 2023 nel carcere di Opera, dove stava scontando l’ facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.