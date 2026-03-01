Juventus-Roma 3-3 | Gatti salva la Juve al 93'

Nella partita tra Juventus e Roma finita 3-3, Gatti ha salvato la Juventus al 93’, evitando la sconfitta. La Roma ha avuto un’occasione importante, ma non è riuscita a sfruttarla. La Juventus aveva condotto 3-1, ma la Roma è riuscita a recuperare e pareggiare nel finale. La partita si è conclusa con un pareggio che ha deciso l’incontro.

AGI - Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. È un gol di Gatti al 93' ad impedire ai giallorossi di salire a +7 e ad evitare così l'incubo della terza sconfitta consecutiva. All'Olimpico non bastano a Gasperini le reti di Wesley, Ndicka e Malen per tenere il passo del Napoli: la Roma sale a quota 51, con un vantaggio invariato sulla Juve ma con il Como più vicino (-3). Senza Soulé e con Dybala a mezzo servizio, Gasperini premia i recenti segnali di crescita di Pisilli schierandolo sulla trequarti. La scelta si rivela corretta. Il classe 2004 crea le condizioni per la prima occasione da gol e ispira l'azione che porta all'1-0 giallorosso. 🔗 Leggi su Agi.it

