Perico in esclusiva a Cagliarinews24 | Scudetto? Napoli Milan e Inter se la giocheranno fino alla fine Caso Folorunsho? Ci sono state offese da una parte e dall’altra…

Gabriele Perico, ex difensore del Cagliari, offre un’analisi esclusiva sul momento attuale dei rossoblù, commentando le dinamiche di campionato e il caso Folorunsho. Con un passato tra i rossoblù dal 2010 al 2014, Perico riflette anche sulla lotta scudetto tra Napoli, Milan e Inter, e sulle tensioni recenti che hanno coinvolto il club.

Perico, ex difensore del Cagliari, analizza in esclusiva a Cagliarinews24 il momento dei rossoblù: da Pisacane al caso Folorunsho Gabriele Perico ha vissuto anni significativi in Sardegna tra il 2010 e il 2014, collezionando quasi ottanta presenze con la maglia del Cagliari. L’ex difensore, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha raccontato in esclusiva a CagliariNews24 . Calcionews24.com

Darío Silva in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Vedo che la Roma di Gasperini sta facendo molto bene, se la potranno lottare» - La Roma di Gasperini sta facendo bene, se la potranno lottare» Darío Debray Silva Pereira conserva ricordi splendidi dei suoi anni in S ... lazionews24.com

Darío Silva in esclusiva a Cagliarinews24: «Il Cagliari dovrà lottare fino all’ultima partita per ottenere la salvezza. Sullo Scudetto…» - Darío Silva ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24: «Siamo una squadra che deve lottare sempre per salvarsi e mantenere la Serie A» Darío Debray Silva Pereira conserva ricordi vivissimi dei suoi ann ... calcionews24.com

