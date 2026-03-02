L'allenatore della Juventus ha dichiarato che per migliorare e competere ai massimi livelli deve segnare più gol. La squadra ha ottenuto un punto nel match contro la Roma grazie a un gol nel finale, che ha permesso di mantenere la posizione nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un pareggio.

Il pareggio acciuffato nel finale contro la Roma consente alla Juventus di restare agganciata al treno della Champions League. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, i bianconeri trovano subito il gol del pareggio grazie a Francisco Conceição. Per l’esterno portoghese si tratta di una rete dal peso specifico notevole: non segnava infatti dalla gara d’andata proprio contro la Roma, disputata il 20 dicembre scorso. Un gol che assume ulteriore valore se si considera che, nelle precedenti cinque partite (tre di campionato e due di Champions), la Juventus non aveva mai trovato la via della rete con un attaccante. L’ultimo gol del reparto offensivo risaliva infatti al successo esterno del primo febbraio sul campo del Parma con la rete di David. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Conceicao: “Per diventare di un altro livello devo fare più gol”

Leggi anche: Vinatzer: "Sono uno dei perdenti di questi Giochi, devo diventare più bastardo"

“Un rimpianto? Sarei potuto diventare conduttore televisivo e invece devo andare a fare serate di qua e di là con la valigia”: così Enrico MontesanoEnrico Montesano è stato ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2.

Conceicao scopre gli acquisti della Juve…

Una selezione di notizie su Juventus.

Temi più discussi: Serie A | Roma-Juventus | Le parole di Conceicao; Juve, Conceicao oltre l'eurogol: Sono più felice di un'altra cosa; Juve, Conceiçao: Pareggio meritato, contento di aver aiutato la squadra col mio gol; Juve, novità per David. La probabile formazione: Koopmeiners, K. Thuram, Conceicao….

Juve, Conceicao oltre l'eurogol: Sono più felice di un'altra cosaLa Juve contro la Roma ha pareggiato 3-3 e la prima rete bianconera è stata segnata da Francisco Conceicao (i top e flop della partita). Un gol spettacolare quello dell'attaccante portoghese, che ha s ... msn.com

Roma-Juve, Conceicao a Dazn: Ci siamo meritati il pareggio. Spalletti mi chiede di…Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del big match contro la Roma L'articolo Roma-Juve, Conceicao a Dazn: Ci siamo meritati il pareggio. Spalletti mi chiede ... msn.com

Eppure, arrivare sesti per la Juventus potrebbe essere una benedizione, perché andando in Conference il prossimo anno potresti finalmente interrompere un digiuno europeo di 31 anni (che è di ben 10 anni il digiuno record della Juve!). Sempre che la vincen x.com

GASPERINI carica l'ambiente dopo il pareggio contro la Juventus. "Non si deve andare in depressione, prima della partita il pareggio era un bel risultato, poi dispiace per com'è andata la partita. Però una squadra che gioca così… Forza, dai! Di là esultano e q facebook