Vinatzer | Sono uno dei perdenti di questi Giochi devo diventare più bastardo

Vinatzer si sente uno dei sconfitti di questi Giochi e dice di dover diventare più furbo. Durante la prima manche dello slalom, l’atleta azzurro si è mostrato deluso, commentando che le sue prestazioni sono state deludenti. Ha aggiunto che ora bisogna concentrarsi e lavorare sodo per migliorare.
“Sono troppo competitivo per accontentarmi. Ai Giochi non si viene per partecipare, volevo tornare a casa con una medaglia e invece non ce l’ho fatta”. Alex Vinatzer non usa giri di parole, la sua Olimpiade di Milano Cortina finisce con un’altra uscita, stavolta in slalom, “la mia specialità”. E quando gli chiediamo che voto dà alle sue prestazioni, risponde con la solita onestà: “Insufficiente, senza se e senza ma. Sono uno dei perdenti di questi Giochi, devo fare un lavoro su me stesso per scrollarmi un po’ di pressione di dosso e diventare più bastardo”. Il gardenese ha iniziato un percorso tecnico diverso da questa stagione, con Mauro Pini, allenatore svizzero degli azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
