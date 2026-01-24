Un rimpianto? Sarei potuto diventare conduttore televisivo e invece devo andare a fare serate di qua e di là con la valigia | così Enrico Montesano

Enrico Montesano, ospite a “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2, riflette sul suo percorso professionale. Nato come attore e comico, esprime un rammarico per non aver intrapreso la carriera di conduttore televisivo, attualmente impegnato in serate di spettacolo in giro per l’Italia. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle scelte e le sfide di una vita dedicata allo spettacolo.

Enrico Montesano è stato ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2. Nel corso della conversazione, è emersa anche una precisazione rispetto ad alcune narrazioni sul rapporto con Gigi Proietti, spesso raccontato come conflittuale. “Questa è una leggenda metropolitana”, ha chiarito. E ha aggiunto: “Se vi fa piacere abbiamo litigato, ma non è vero, non abbiamo litigato mai”. Montesano ha invece parlato di “una sana rivalità, ma per far vincere la squadra”, ricordando l’energia creativa di un’epoca in cui il talento circolava e si misurava dentro un gioco collettivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

