Reggiana Juventus Under 17 0-3 prima vittoria del 2026 per Grauso | Santa Maria e Aresini marcatori Il recap del match

La partita tra Reggiana e Juventus Under 17 si è conclusa con un risultato di 0-3 a favore dei bianconeri. Con questa vittoria, il team di mister Grauso apre positivamente il 2026, grazie alle reti di Santa Maria e Aresini. Di seguito, il riepilogo dettagliato dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Reggiana Juventus Under 17 0-3, inizia con una vittoria convincente il 2026 di mister Grauso: doppio Santa Maria e Aresini piegano i reggiani. Il recap del match valido per la prima giornata del girone di ritorno. Anche la Juventus Under 17 si fa trovare pronta con l’inizio del 2026 e del girone di ritorno: i bianconeri classe 2009 hanno battuto la Reggiana in trasferta per 0-3 dopo aver travolto il Torino nel derby della Mole. Ecco di seguito il recap del match valido per la quindicesima giornata di campionato. Santa Maria sblocca ancora a freddo il match (4?), l’attaccante da un anno in bianconero, è abile a insaccare dopo un’azione corale ben costruita dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Reggiana Juventus Under 17 0-3, prima vittoria del 2026 per Grauso: Santa Maria e Aresini marcatori. Il recap del match Leggi anche: Sassuolo Juventus Under 17 0-0, secondo pari consecutivo per la squadra di Grauso: domenica arriva il Torino per il Derby. Il recap della trasferta emiliana Leggi anche: Juventus Sampdoria Under 17 2-1: bianconeri di rimonta. Corigliano e Santa Maria regalano la vittoria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Settore Giovanile: il programma delle gare; Risultati e classifica Under 15 A e B 2025/2026: il cammino della Juve; Baby reggiana. Per mister Costa subito la capolista; Under 17, caccia ai play-off: il 2026 parte contro il Pisa. Match Day Reggiana U17 vs Juventus U17 14:30 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 14 Campagnola Emilia - c s. Sabddini x.com Per gli appassionati di calcio domenica a Novellara: Reggiana-Juventus Under 17 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.