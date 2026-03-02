Juve Spalletti rilancia | Società top siamo vicini alla svolta

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni dopo la partita dell’Olimpico, commentando la situazione della Juventus. Ha elogiato la società definendola “top” e ha affermato che la squadra è vicina a una svolta importante. Poco prima, Gatti aveva segnato un gol che ha suscitato un urlo di gioia tra i tifosi presenti allo stadio.

Nella pancia dell’ Olimpico, a pochi minuti dall’urlo liberatorio di Gatti, Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni con il volto di chi ha visto la propria creatura sull’orlo del baratro e l’ha ritrovata grazie alla forza dei nervi. Il tecnico di Certaldo ha analizzato il 3-3 contro la Roma non come un punto guadagnato, ma come il manifesto di una resilienza necessaria in una congiuntura stagionale che ha visto il sodalizio bianconero martoriato da fatiche europee ed episodi avversi. Nonostante qualche “luce spenta” nella gestione dei momenti chiave, la Juventus ha dimostrato di possedere una vitalità interiore capace di sopperire alle tossine della Champions League, lanciando un segnale di sfida al campionato: il progetto è vivo e, a detta del suo architetto, prossimo alla definitiva maturazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

