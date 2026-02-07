La Juventus si prepara alla grande sfida contro la Lazio alla Continassa. Luciano Spalletti si presenta davanti ai giornalisti con lo staff, in modo semplice e diretto. Parla del rinnovo di Yildiz fino al 2030 e lo elogia, lanciando anche una frecciatina alla squadra avversaria: “Siamo una Juve liquida”. La tensione è alta, e il tecnico bianconero si mostra deciso a mettere in chiaro le proprie intenzioni.

Una vigilia solenne alla Continassa per il big match contro la Lazio. Luciano Spalletti si è presentato davanti ai media in divisa sociale, insieme a tutto lo staff tecnico, per sottolineare l’importanza del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. «Ci siamo vestiti così perché è un giorno fondamentale: avere Kenan con noi a lungo è bellissimo, ha uno strappo e un uno contro uno fulminante, è veramente tanta roba», ha esordito l’allenatore bianconero, elevando il numero dieci a colonna del progetto presente e futuro. Spostando il focus sulla sfida a Maurizio Sarri, Spalletti ha tracciato la rotta tattica, predicando un calcio “liquido” ma autoritario per contrastare il fraseggio biancoceleste. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Spalletti esalta Yildiz e lancia la sfida alla Lazio: «Siamo una Juve liquida»

Approfondimenti su Spalletti Lazio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Spalletti Lazio

Argomenti discussi: Spalletti: McKennie è un bomber, Icardi lo apprezzo ma non lo voglio; Il punto sulle condizioni di Yildiz e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; McKennie dopo Parma-Juve mette implicitamente a confronto Spalletti e Allegri: Max ne esce male; FLASH| Yildiz non al meglio: Spalletti lo cambia all'intervallo, da valutare le sue condizioni.

Juventus, Spalletti incorona Yildiz: È tanta roba. Doppia tegola in vista della LazioSe Yildiz sarà a disposizione (oggi si è allenato regolarmente in gruppo), la Juventus rischia di perdere due pedine importanti in vista del posticipo di domani sera contro la Lazio. Oltre a Conceicao ... calciomercato.it

Yildiz extraterrestre: Spalletti lo esalta, Elkann applaude e la Juve vuole blindarlo fino al 2030Yildiz extraterrestre: Spalletti lo esalta, Elkann applaude e la Juve vuole blindarlo fino al 2030 Numeri, giocate e personalità da alieno vero. Kenan Yildiz continua a ... tuttojuve.com

Dopo la goleada al Parma, Spalletti esalta McKennie vero bomber e chiarisce: "Icardi non lo vogliamo" https://tinyurl.com/yb9ywu2f facebook

#Kalulu esalta la libertà tattica di #Spalletti dopo la vittoria sul #Parma Nel post-partita, #Kalulu ha elogiato il lavoro di #Spalletti, sottolineando quanto apprezzi la libertà di movimento concessagli LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 x.com