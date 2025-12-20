Juve Roma tifosi bianconeri vicini alla squadra di Spalletti sin dalle primissime battute del match! Il gesto che non è passato inosservato

Durante la partita tra Juve e Roma, i tifosi bianconeri si sono dimostrati vicini alla squadra di Spalletti fin dai primi minuti. Un gesto di supporto che ha attirato l’attenzione, dimostrando l’attaccamento dei sostenitori alla loro squadra. Juve Roma, il popolo bianconero risponde presente e interrompe il silenzio delle scorse gare per sostenere l’undici di Spalletti nella sfida di oggi.

Juve Roma, il popolo bianconero risponde presente e interrompe il silenzio delle scorse gare per sostenere l'undici di Spalletti nella sfida di oggi. Nella fredda notte di Torino, un fattore determinante ha scaldato immediatamente l'atmosfera dell'Allianz Stadium, regalando una sorpresa positiva ancor prima che le azioni di gioco entrassero nel vivo. Il protagonista indiscusso di questo avvio di gara non è stato un singolo giocatore, ma il collettivo della Curva Sud e di tutto l'impianto. Fin dal fischio d'inizio dell'arbitro, infatti, lo stadio si è trasformato in una bolgia infernale, garantendo un sostegno incessante e rumoroso alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

