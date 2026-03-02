Juve per la porta spunta Caprile | ci sono le cifre | CM

In casa Juventus si fa strada l'interesse per il portiere del Cagliari, che potrebbe essere il prossimo acquisto per la porta bianconera. Sono circolate delle cifre relative alla trattativa, che coinvolgono il numero uno del club sardo. La società juventina sta valutando questa opzione, mentre si attendono sviluppi sul fronte delle trattative.

Aggiornamenti importanti in casa Juve per quel che concerne la caccia al nuovo portiere: occhio al numero 1 del Cagliari. Ormai è chiaro: la Juve ha un grosso problema portiere e la gara contro la Roma lo ha confermato ancora una volta. Sul banco degli imputati è finito infatti anche Mattia Perin, che è stato schierato titolare al posto di Di Gregorio sia in Champions League contro il Galatasaray che in campionato proprio contro i giallorossi. L’estremo difensore bianconero ha disputato una prova tutt’altro che impeccabile all’Olimpico, dove non è sembrato esente da colpe sul gol del vantaggio di Wesley e sulla rete in contropiede di Malen. E adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi profili per la porta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Yildiz-Juve, firma improvvisa: ci sono le cifreSvolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Kenan Yildiz: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus.

