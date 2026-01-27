Yildiz-Juve firma improvvisa | ci sono le cifre

La Juventus ha annunciato un importante accordo con Kenan Yildiz, segnando una svolta nel suo percorso professionale. La firma di un nuovo contratto rappresenta un passo significativo per il giovane talento, consolidando il suo ruolo nel club bianconero. Questa decisione evidenzia l’impegno della società nel valorizzare i propri talenti e pianificare il futuro con attenzione.

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Kenan Yildiz: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus. Ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0 contro il Napoli disputando l’ennesima grande prova di questa stagione. Kenan Yildiz è sempre più al centro della Juve e continua a trascinare i bianconeri a suon di gol e prestazioni straordinarie. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per blindarlo e per scongiurare il rischio di un eventuale addio. Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, i colloqui dei giorni scorsi tra la Juve e l’entourage e la famiglia del classe 2005 sarebbero stati particolarmente positivi: Yildiz avrebbe ricevuto rassicurazioni sulla permanenza in panchina di Luciano Spalletti e sull’adeguamento dell’ingaggio, che salirà dagli attuali 1,5 milioni di euro a 6 milioni di euro netti l’anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

