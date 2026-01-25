Daniel Maldini si avvicina nuovamente alla Lazio, che lo considera un possibile rinforzo per l’attacco. Le trattative con l’Atalanta sono in fase avanzata, con l’obiettivo di perfezionare il trasferimento e rafforzare la rosa a disposizione di Sarri. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione ai dettagli delle cifre e alle tempistiche dell’accordo.

Daniel Maldini si avvicina alla Lazio ancora una volta. L’attaccante è uno degli obiettivi della squadra biancoceleste per rinforzare il proprio reparto offensivo e i capitolini sono pronti a chiudere con l’Atalanta per sistemare la rosa a disposizione di Sarri. Calciomercato, Lazio su Daniel Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it In piena bufera mediatica per il “caso Romagnoli”, in casa Lazio si pensa ai possibili acquisti da poter regalare al proprio allenatore in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante dell’Atalanta è in uscita dalla squadra bergamasca che è disposta a dare l’ok alla sua cessione anche se si dovrà lavorare sulla formula dell’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Daniel Maldini-Lazio, stavolta ci siamo: le cifre | CM

Daniel Maldini-Lazio, contatto decisivo in serata per chiudere | ESCLUSIVO CM.ITSi avvicina la possibile cessione di Daniel Maldini alla Lazio, con l’attaccante dell’Atalanta come potenziale rinforzo per l’attacco di Maurizio Sarri.

Daniel Maldini cambia maglia in Serie A, le ultime | CM.ITDaniel Maldini potrebbe presto trasferirsi in una nuova squadra di Serie A.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Daniel Maldini - Carrying the Legacy 2025

Calciomercato Lazio | Maldini in chiusura: tutti i dettagli dell'operazioneLa Lazio accelera per Daniel Maldini. Vi abbiamo raccontato che la società biancoceleste aveva riallacciato i contatti con l’Atalanta; ora l'operazione è in chiusura. lalaziosiamonoi.it

Maldini Lazio, filtra ottimismo sull’affare! Si intende chiudere a brevissimo: le ultimeMaldini Lazio, il ragazzo è sempre più vicino al club biancoceleste! La trattativa potrebbe volgere al termine a breve: cosa trapela Il calciomercato Lazio entra nella fase calda con l’obiettivo di ri ... lazionews24.com

Daniel Maldini é a un passo dalla Lazio. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 14 milioni di euro. Nelle prossime ore é previsto lo scambio dei documenti. x.com

L'ex addetto stampa del Napoli esclude la pista Daniel Maldini e lancia la sua "bomba" - facebook.com facebook