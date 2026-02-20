Sfregio alla memoria dei partigiani a Bassano Del Grappa 56enne denunciato per aver danneggiato le croci

A Bassano del Grappa, un uomo di 56 anni di Milano è stato denunciato dopo aver rovinato le croci commemorative dedicate ai partigiani. Secondo le testimonianze, ha imbrattato e rotto alcune croci durante la commemorazione, disturbando la quiete del luogo. La polizia ha identificato il responsabile grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’episodio ha suscitato sdegno tra i cittadini e i rappresentanti locali. La vicenda resta sotto indagine.

Un uomo è stato deferito per distruzione di beni culturali e oltraggio a pubblico ufficiale alla fine dell’intervento delle forze dell’ordine a Bassano del Grappa. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 15 febbraio 2025, quando le croci commemorative dedicate ai 31 partigiani impiccati nel 1944 sono state danneggiate in viale dei Martiri. L’autore, un 56enne residente a Milano, è stato individuato e denunciato grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale, con il supporto di una testimone e delle immagini di videosorveglianza. Oltraggio alla memoria dei partigiani a Bassano del Grappa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 13:45 del 15 febbraio 2025, quando una segnalazione è giunta al numero d’emergenza 113.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sfregio alla memoria dei partigiani a Bassano Del Grappa, 56enne denunciato per aver danneggiato le croci Leggi anche: Sfregio alla memoria di Fila. Vandalizzate le croci dedicate ai partigiani uccisi Leggi anche: Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell’ITET Einaudi di Bassano del Grappa Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vandalizzato monumento Norma Cossetto, Giuli: Ennesimo inverecondo sfregio all’Italia; Sfregiato con vernice nera e un macabro cuore di animale il monumento a Norma Cossetto: Sfregio alla memoria di una donna italiana, medaglia d'oro al merito civile; Torpignattara, sfregio alla memoria di Ciro Principessa. La firma del blitz vandalico è di Lotta Studentesca; Vandalizzato monumento di Norma Cossetto, il ministro Giuli: Ennesimo inverecondo sfregio all’Italia. Sfregiato con vernice nera e un macabro cuore di animale il monumento a Norma Cossetto: Sfregio alla memoria di una donna italiana, medaglia d'oro al merito civileCIVIDALE DEL FRIULI (UDINE). Un monumento dedicato a Norma Cossetto sfregiato dalla vernice nera, dai segni di un pennarello e da un inquietante cuore sanguinante di animale appoggiato sulla sua sommi ... ildolomiti.it Foibe:Fontana,condanna per atti vandalici a Norma Cossetto,Cividale e FirenzeCondanno con fermezza i gravissimi atti vandalici ai danni dei monumenti a Norma Cossetto. Un vergognoso sfregio alla memoria, che oltraggia le vittime del dramma delle foibe e della violenza titina. ansa.it Torpignattara, sfregio alla memoria di Ciro Principessa. La firma del blitz vandalico è di Lotta Studentesca ift.tt/47PB5Ro x.com Giorno Memoria. Lattuca cita Shoah e Gaza, Lega: inaccettabile equipollenza, sfregio alla storia, alla realtà e ai milioni di martiri ebrei - facebook.com facebook