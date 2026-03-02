Jet Usa si schiantano in Kuwait il Pentagono | Incidente di fuoco amico piloti illesi

Tre jet militari statunitensi sono precipitati questa mattina in Kuwait durante un’operazione di supporto. Il Pentagono ha riferito che si tratta di tre F-15E Strike Eagle coinvolti in un incidente di fuoco amico, ma i piloti sono rimasti illesi. Le immagini condivise sui social mostrano i caccia in fase di schianto, mentre le autorità militari stanno gestendo la situazione.

Alcune immagini pubblicate sui social mostrano un caccia militare Usa precipitare in Kuwait. Il Pentagono ha fatto sapere che questa mattina “tre F-15E Strike Eagle statunitensi in volo a supporto dell’Operazione Epic Fury sono precipitati a causa di un apparente incidente di fuoco amico“. Il Centcom statunitense sottoline in una nota che “durante il combattimento attivo, che includeva attacchi da parte di aerei iraniani, missili balistici e droni, i caccia dell’Aeronautica Militare statunitense sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane. Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza, sono stati recuperati in sicurezza e sono in condizioni stabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono 3 i caccia statunitensi abbattuti in Kuwait: "Incidente causato da fuoco amico"Gli Stati Uniti rendono noto che tre suoi F-15 Strike Eagles abbattuti oggi in Kuwait sono stati colpiti "in un apparente incidente di fuoco amico".

Iran, caccia Usa abbattuto al confine col Kuwait: colpito da fuoco amicoUn caccia americano F-15 è stato abbattuto vicino al confine tra l’Iran e il Kuwait, e i rottami dell’aereo sono caduti all’interno del territorio...

