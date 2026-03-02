Jazz tra maestro e allievo | Bonafede e Coglitore incantano il Palacultura con un concerto fuori dagli schemi

Il 26 febbraio al Palacultura si è svolto un concerto jazz durante la rassegna Accordiacorde, dedicata ai nuovi linguaggi musicali. L’evento ha visto protagonisti un maestro e un allievo, che hanno portato sul palco un’esibizione fuori dagli schemi. La serata faceva parte della stagione musicale della Filarmonica Laudamo, dedicata alle sperimentazioni e alle innovazioni nel genere jazz.

Un duo jazz di eccezione si è esibito al Palacultura il 26 febbraio per la rassegna Accordiacorde, dedicata il giovedi pomeriggio al jazz ed ai nuovi linguaggi all'interno della stagione musicale della Filarmonica Laudamo. La serata ha visto protagonista il duo composto dal prestigioso jazzista.