Accordiacorde in concerto Carmelo Coglitore e Salvatore Bonafede

Carmelo Coglitore e Salvatore Bonafede si esibiscono giovedì 26 febbraio alle 19 all’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello Da Messina, per un concerto di “Accordiacorde”. La scelta di questa data è legata alla rassegna di nuovi linguaggi musicali, che coinvolge anche “L’Albero della Musica” e “LowB Bassoon Cluster”. Il pubblico potrà ascoltare esecuzioni di strumenti insoliti e sperimentali, in un evento che valorizza la musica contemporanea. L’ingresso è libero e l’atmosfera sarà informale.

Giovedi 26 febbraio alle ore 19 nell'Auditorium Palazzo della Cultura Antonello Da Messina in collaborazione con "L'Albero della Musica" e "LowB Bassoon Cluster", nell'ambito della rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, XIII edizione di "Accordiacorde", si terrà il concerto organizzato dalla Filarmonica Laudamo che vedrà protagonisti Carmelo Coglitore (sassofono, clarinetto) e Salvatore Bonafede (pianoforte). Musiche di Corea, Metheny, Strayhorn, Coglitore,Bonafede.