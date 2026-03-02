J-POP Manga presenta Eternità e castigo – Fushi to batsu di Kentaro Sato

Un ragazzo tormentato da un atroce segreto e un’epidemia zombie alle porte. Per uno strano scherzo del destino, il caos dilagante potrebbe diventare il momento giusto per affrontare i propri demoni interiori? Kentaro Sato (Magical Girl of the End) firma una storia zombie dall’impronta intimista: Eternità e castigo – Fushi to batsu, in uscita in edizione italiana per J-POP Manga. La serie si conclude in 8 volumi, il primo dei quali sarà disponibile in fumetteria, libreria e in tutti gli store online dal 3 marzo. Un ragazzo con un misterioso passato si ritrova rinchiuso in una stanza di un love hotel di Kabukicho, catapultato in una situazione disperata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

