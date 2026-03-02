Fiumicino atterrato primo volo con i 127 italiani rientrati dall' Oman Tra loro anche la moglie di Crosetto con i ?figli

A Fiumicino è atterrato il primo volo con 127 italiani provenienti dall'Oman, tra cui la moglie di Crosetto e i loro figli. Sono cominciati i rientri di gruppi di italiani rimasti bloccati in Medio Oriente, con voli charter organizzati e assistenza coordinata. L'operazione riguarda persone che avevano necessità di tornare a casa dopo periodi di difficoltà.

Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente: il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate, dagli Emirati Arabi all'Oman, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. Il Boeing 737, partito da Mascate ed operato dalla compagnia Oman Air, è atterrato alle 21.26. Come ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella tarda serata di ieri un gruppo di 98 persone è transitato dagli Emirati Arabi all'Oman. Con il primo volo charter dall'Oman, è rientrata anche la moglie del ministro della Difesa Guido Crosetto, Gaia Saponaro, in compagnia dei figli, e che si trovavano negli ultimi giorni negli Emirati Arabi.