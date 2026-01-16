Meloni | Italia e Giappone rafforzano il partenariato strategico speciale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il Giappone per la terza volta in tre anni, sottolineando l’importanza di rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Giappone. La visita mira a consolidare la collaborazione tra i due paesi in ambiti diplomatici, economici e culturali, mantenendo stabile e aperto il dialogo internazionale. Un impegno che evidenzia la volontà di promuovere rapporti duraturi e di qualità tra le nazioni.

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna in Giappone per la terza volta in tre anni di governo, ribadendo la centralità del rapporto tra Roma e Tokyo. Aprendo il bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi al Kantei di Tokyo, Meloni ha sottolineato come la sua presenza non sia casuale ma il frutto di una scelta politica precisa. “Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici”, ha dichiarato la premier, ricordando le tappe principali del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Durante la prima visita ufficiale, Italia e Giappone hanno elevato i rapporti a partenariato strategico, mentre nel corso del G7 di Hiroshima è stato definito un Piano d’azione triennale 2024-2027, con obiettivi chiari e scadenze rispettate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: "Italia e Giappone rafforzano il partenariato strategico speciale" Leggi anche: Ambasciatore De Riu “Tra Italia e Kazakistan partenariato strategico totale” Leggi anche: Italia e Giappone rafforzano l’asse. L’Indo-Pacifico al centro della visione di Roma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni e Takaichi: Italia e Giappone rafforzano l’asse tra Mediterraneo e Indo-Pacifico; Meloni: Italia e Giappone rafforzano il partenariato strategico speciale; Meloni in Oman, poi Giappone e Corea del Sud. Intesa Italia-Giappone su meccatronica e idraulica; Giorgia Meloni in Giappone, domani incontra Takaichi: Difendiamo diritto internazionale. Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone” - Rafforzare un legame storico e proiettarlo verso una cooperazione sempre più stretta su sicurezza, economia e innovazione. ilfoglio.it

Meloni: "Italia e Giappone rafforzano il partenariato strategico speciale" - (LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna in Giappone per la terza volta in tre anni di governo, ribadendo la centralità ... stream24.ilsole24ore.com

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi: Celebrazioni e Collaborazioni Strategiche tra Italia e Giappone - Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in Giappone insieme alla premier Sanae Takaichi, in vista del Green Expo 2027. notizie.it

Meloni in Giappone incontra la premier Takaichi: 'Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. La terza volta qui lo dimostra, le nostre relazioni durature e profonde' #ANSA facebook

L'Italia e la difesa di Kyiv. I numeri del sostegno del governo Meloni, il suo peso in Europa e alcune ambiguità. Di Nona Mikhelidze x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.