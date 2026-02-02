Europei ciclismo su pista a Konya | due record del mondo e Italia protagonista

A Konya, il velodromo turco ha regalato emozioni forti agli appassionati di ciclismo su pista. Durante la gara degli Europei, due record del mondo sono stati battuti: uno nella velocità femminile e l’altro nell’inseguimento a squadre. L’Italia si è fatta notare, portando avanti prestazioni che hanno lasciato il segno. La competizione è stata intensa e ricca di sorprese, con atleti che hanno dato il massimo e fatto salire l’asticella del risultato.

Il velodromo turco si conferma velocissimo: cadono due record del mondo tra velocità femminile e inseguimento a squadre. Azzurri protagonisti con record italiano e qualificazioni alle finali. La pista di Konya si conferma una delle più rapide degli ultimi anni agli Europei di ciclismo su pista, con una giornata che ha regalato miglioramenti generalizzati e la caduta di due record del mondo. Nel velodromo turco, i tempi fatti registrare hanno alzato l’asticella in più specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Europei Ciclismo Europei pista 2026, Italia subito protagonista a Konya: record, semifinali e caccia alle medaglie A Konya, gli azzurri hanno iniziato bene gli Europei di ciclismo su pista. Ciclismo su pista: Europei a Konya con poche stelle per l’Italia, le medaglie però sono alla portata Gli Europei di ciclismo su pista sono iniziati a Konya, in Turchia, con poche speranze per l’Italia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europei Ciclismo Argomenti discussi: Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming; Europei Pista – Azzurri in gara nel primo giorno; Europei pista, Italia 3^ nella velocità a squadre; Italia pronta per gli Europei su pista: i convocati azzurri per la cinque giorni di gare a Konya. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: cadono due record del mondo storici. Azzurre per il bronzo, si riparte alle 16.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Si chiude qui per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta. Appuntamento alle 16.30 con la sessione ... oasport.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con uno storico bronzo nella team sprint maschile! A Konya, Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! https://bi - facebook.com facebook Un buongiorno #ItaliaTeam con lo storico bronzo nella team sprint maschile! Abbassare il record nazionale per tre volte in poche ore… solo noiiiiiiii! Tutto merito di Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo! Gli Europei di ciclismo su pista parto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.