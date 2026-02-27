Su che canale Gran Bretagna-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali basket 2027 | orario programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Gran Bretagna e Italia per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La sfida si terrà in Gran Bretagna e sarà trasmessa in diretta televisiva. Gli appassionati potranno seguire l'incontro anche in streaming, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le selezioni in vista delle qualificazioni.

Trasferta italiana in Gran Bretagna per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. La prima fase prevede la prima parte del doppio confronto a Newcastle-upon-Tyne: oggi alle 20:30 l'Italia di Luca Banchi andrà a giocarsi una fetta importante di passaggio alla seconda fase in un raggruppamento quanto mai incerto. Questo è il basket europeo, in una certa misura, con le finestre della FIBA, e questa è la seconda. Azzurri che si presentano in terra britannica con la possibilità di schierare una fetta consistente del blocco della Virtus Bologna, oltre ai giocatori di Milano che sono stati lasciati liberi dall'Olimpia. Squadra che sa come creare pericoli, la Gran Bretagna, e che avrebbe avuto due vittorie all'attivo senza la clamorosa rimonta della Lituania nel match d'apertura.

Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming
Inizio del match previsto alla Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) alle 20:30 ora italiana – le 19:30 secondo il fuso orario...

L'Italbasket torna in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 con un back-to-back contro la Gran Bretagna che prevede un primo ...

UFFICIALI I 12 DI BANCHI
Il CT della Nazionale annuncia la squadra che domani affronterà la Gran Bretagna a Newcastle. Fuori Ferrari, Bortolani ma anche Flaccadori, a riposo precauzionale per un affaticamento.