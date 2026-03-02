Italia cinque anziani morti sull’ambulanza | l’ipotesi shock degli inquirenti

In Italia, cinque anziani sono morti durante un trasporto in ambulanza. La Procura di Forlì ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Croce Rossa Italiana di 27 anni, accusato di omicidio plurimo. Gli inquirenti stanno indagando sul caso e sulle circostanze di quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle procedure di emergenza e sulla gestione del personale coinvolto.

La Procura di Forlì ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Croce Rossa Italiana, 27 anni, con l'accusa di omicidio plurimo. L'inchiesta riguarda cinque decessi di persone anziane avvenuti mentre venivano trasportate in ambulanza dal domicilio all'ospedale, in episodi nei quali il giovane risultava presente a bordo dei mezzi di soccorso. Le verifiche, riportate dal Corriere Romagna, sono in corso e puntano a ricostruire con precisione dinamiche e condizioni cliniche dei pazienti durante i trasferimenti, per accertare eventuali responsabilità. L'attività investigativa è condotta dai carabinieri del Nucleo operativo di Forlì, con il supporto del Nas.