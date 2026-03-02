Cinque anziani morti in ambulanza verso l’ospedale | indagini sull’operatore sanitario

Cinque anziani sono deceduti mentre erano trasportati in ambulanza verso l’ospedale nel territorio di Forlì. L’operatore sanitario, un giovane di 27 anni della Croce Rossa Italiana, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura locale con l’accusa di omicidio plurimo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema dei soccorsi nel Forlivese. Un operatore di 27 anni della Croce Rossa Italiana risulta indagato dalla Procura di Forlì con l'accusa di omicidio plurimo. Al centro dell'inchiesta, come riportato dal Corriere Romagna, ci sono cinque decessi di anziani avvenuti durante il trasporto in ambulanza dal domicilio all'ospedale, tutti episodi nei quali il giovane operatore era presente a bordo dei mezzi di soccorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo operativo di Forlì, con il supporto del Nas, e sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio le circostanze dei trasporti e le condizioni cliniche dei pazienti, cercando di capire se vi siano elementi che possano collegare i decessi a eventuali condotte dolose.