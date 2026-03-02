Questo weekend in Italia ha visto tre titoli conquistati in due giorni, con vittorie di Cobolli, Darderi e il primo challenger di Cinà. È la quinta volta nell’Era Open, dal 1968, che due tennisti italiani ottengono successi nella stessa settimana. I risultati hanno coinvolto varie competizioni e diversi atleti, segnando un momento significativo per il tennis nazionale.

Un weekend, quello del 28 febbraio e 1° marzo 2026, da segnare in rosso quando si parlerà della storia del tennis italiano. Non solo ha regalato la top 15 a Flavio Cobolli e il quinto titolo della carriera a Luciano Darderi, ma anche il primo, fondamentale trofeo Challenger e la top 200 a Federico Cinà. Ponendo la lente d’ingrandimento sul circuito maggiore, è solo la quinta volta nell’Era Open, dal 1968, in cui due tennisti azzurri escono vincitori da due tornei nella stessa settimana. Cobolli e Darderi ci erano già riusciti lo scorso anno, a Bucarest e Marrakech. Facendo eco a Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti (Firenze e Charlotte 1977), Paolo Lorenzi e Fabio Fognini (Kitzbuhel e Umago 2016), Marco Cecchinato e ancora Fognini (Umago e Bastad 2018). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Italia, che weekend! Tre titoli in due giorni: Cobolli, Darderi e il primo challenger di Cinà

