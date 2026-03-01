Federico Cinà ha conquistato il suo primo titolo Challenger a Pune, in India. L’italiano di 18 anni, attualmente al numero 223 del ranking mondiale, ha battuto in finale il britannico Felix Gil con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-6, in due ore e 30 minuti di partita. La vittoria rappresenta una tappa significativa per la sua carriera nel circuito ATP Challenger.

Federico Cinà ha vinto il torneo Atp Challenger di Pune, in India. L’azzurro, 18 anni, n°223 del mondo, ha superato in finale il britannico Felix Gil (n°300) per 6-3 5-7 7-6 in due ore e 30 minuti di gioco. Per il classe 2007 di Palermo si tratta del primo titolo Challenger dopo le tre finali perse nel 2025. Grazie a questo trofeo, inoltre, Cinà ottiene il suo nuovo best ranking raggiungendo la posizione n°183. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Challenger (@atpchallenger) Cinà sulle orme di Sinner. Considerato uno degli astri nascenti del tennis italiano, il tennista siciliano è nato a Palermo il 30 marzo 2007. Cresciuto con il sogno di vincere Wimbledon, seguendo le orme del suo idolo Novak Djokovic, già lo scorso anno si era fatto notare vincendo al primo turno del Miami Open. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federico Cinà trionfa a Pune, è il primo titolo Challenger in carriera

