Italia batte la Gran Bretagna 84-75 Niang firma il suo record personale

Nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027, Italia e Gran Bretagna si sono affrontate in una partita che ha visto l’Italia vincere con il punteggio di 84-75. Durante il match, Niang ha segnato il suo record personale, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra italiana. La gara si è svolta senza interruzioni e ha visto entrambe le squadre impegnate nel tentativo di ottenere il risultato.

Nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027, si è disputato un match di grande rilievo tra Italia e Gran Bretagna, con la sfida che si è svolta al Modigliani Forum di Livorno. La partita ha visto entrambe le nazionali impegnate in una battaglia intensa, ricca di svolte e momenti decisivi, con un risultato finale che premia gli uomini di coach Luca Banchi, sottolineando la loro determinazione sul campo. Rispetto alla gara precedente, il tecnico italiano ha apportato alcune variazioni alla formazione, rinunciando a Diouf, Veronesi e Casarin, sostituiti rispettivamente da Flaccadori, Procida e Ricci. La coppia di allenatori ha optato anche per diverse rotazioni, tra cui l'inserimento di Quinn Ellis, nuovo acquisto di Olimpia Milano, per rinforzare il ruolo di playmaker.