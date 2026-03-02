Istruzione professionale e transizione digitale | il 60% dei docenti accusa esaurimento fisico Lo studio
Uno studio rivela che il 60% dei docenti impegnati nell’istruzione professionale in Europa si sente esaurito a causa della pressione legata alla transizione digitale. La situazione evidenzia come il cambiamento tecnologico nel settore formativo abbia un impatto significativo sul benessere degli insegnanti, con molti che segnalano uno stato di stanchezza fisica.
La transizione digitale nella formazione professionale europea genera forte stress tra gli insegnanti. Un recente studio Cedefop rivela che 60 docenti su 100 accusano esaurimento fisico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
