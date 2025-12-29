Docenti neoimmessi | anno di prova e formazione 2025 26 Disponibile il Patto per lo sviluppo professionale SCARICA il MODELLO

Sono disponibili le informazioni per i docenti neoimmessi in ruolo nel 2025/26, relative all’anno di prova e alla formazione, con il Patto per lo sviluppo professionale scaricabile. Inoltre, è stata pubblicata la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito con indicazioni sui tempi e le attività previste per il superamento dell’anno di prova. Qui troverai tutte le dettagliate istruzioni utili per affrontare questa fase.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.