Master di eCampus in Competenze non Cognitive e Life Skills | l’Università al servizio della scuola che cambia
Il Master di eCampus in Competenze non Cognitive e Life Skills offre strumenti pratici per supportare la crescita personale e sociale degli studenti. In un contesto scolastico in evoluzione, sviluppare abilità come empatia, resilienza e pensiero critico è fondamentale per preparare i giovani alle sfide future. L’obiettivo è integrare queste competenze nella formazione, contribuendo a un percorso educativo più completo e consapevole.
La scuola oggi non è più solo trasmissione di contenuti, ma formazione a 360° e le “life skills”, ovvero le abilità come empatia, resilienza, regolazione emotiva, pensiero critico e sociale, diventano indispensabili. Il Master dell’Università eCampus “Competenze non cognitive e life skills in ambito scolastico. La didattica dell’intelligenza emotiva” nasce proprio per rispondere a questa esigenza: formare docenti e professionisti capaci di guidare una didattica moderna, inclusiva e consapevole. Se sei un docente, un aspirante insegnante o un operatore educativo, il master “Competenze non cognitive e life skills in ambito scolastico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale, il master dell’Università eCampus per costruire la scuola del futuroIl master dell’Università eCampus offre una formazione approfondita sulle competenze e metodologie didattiche dell’Animatore Digitale.
Leggi anche: Master eCampus di II livello: “L’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’inclusione. Il docente delle competenze culturali, educative, pedagogiche, metodologiche e relazionali”
Fapas Formazione in collaborazione con ECAMPUS VIENI A SCOPRIRE I NUOVI MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO ‼ IL DOCENTE DI SOSTEGNO: Educare all'inclusione IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE ABILITATO E LE C - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.