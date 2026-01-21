Master di eCampus in Competenze non Cognitive e Life Skills | l’Università al servizio della scuola che cambia

Il Master di eCampus in Competenze non Cognitive e Life Skills offre strumenti pratici per supportare la crescita personale e sociale degli studenti. In un contesto scolastico in evoluzione, sviluppare abilità come empatia, resilienza e pensiero critico è fondamentale per preparare i giovani alle sfide future. L’obiettivo è integrare queste competenze nella formazione, contribuendo a un percorso educativo più completo e consapevole.

