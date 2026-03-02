Israele attacca il Libano | il raid su Beirut

Israele ha condotto un attacco sulla capitale libanese, Beirut, in risposta ai razzi lanciati da Hezbollah lunedì mattina, provenienti dal Libano. L'operazione ha coinvolto diverse aree della città, senza dettagli sui danni o sulle eventuali vittime. L'azione segue le tensioni tra i due paesi esplose con il lancio di missili dalla Tunisia.

Israele ha lanciato attacchi sulla capitale libanese, Beirut, dopo che lunedì mattina il gruppo militante libanese Hezbollah ha lanciato missili oltre il confine. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che gli attacchi sono stati sferrati per vendicare l’uccisione della Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei e per le “ripetute aggressioni israeliane”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il conflitto si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su BeirutSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.

Beirut: "Un morto nei raid israeliani nel Sud del Libano"Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito.

Israel Strikes South Lebanon Amid Gaza Truce; Highway Cut

Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull'ambasciata Usa a Kuwait CityEsplosioni in cinque capitali del Golfo. Attacchi israeliani su Beirut, in risposta ai razzi di Hezbollah. Trump fissa i tempi dell'operazione: Quattro settimane. Hormuz e il rischio economico globa ... ilfoglio.it

Attacco Iran, media: Israele non esclude invasione in Libano contro Hezbollah. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, media: 'Israele non esclude invasione in Libano contro Hezbollah'. LIVE ... tg24.sky.it

