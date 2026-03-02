Israele attacca il Libano | decine di morti migliaia in fuga

Israele ha condotto un attacco nel Libano, causando almeno 31 morti e 149 feriti secondo il ministero della Salute locale. In seguito all’intervento, migliaia di persone sono scappate dalle aree colpite. La situazione ha generato un aumento delle tensioni tra i due Paesi, con particolare attenzione alle conseguenze umanitarie e alle ripercussioni sul territorio. La risposta internazionale non si è ancora fatta attendere.

Nella notte l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d’Israele Secondo il ministeo della Salute libanese, ci sarebbero 31 morti e 149 feriti. Migliaia di persone si sono riversate in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale e lanciati nella notte. Dopo che un portavoce militare israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 55 diversi villaggi e città in tutto il Libano, chiedendo alla popolazione di allontanarsi di almeno un chilometro poiché in prossimità di “strutture di Hezbollah”, fiumi di persone hanno... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

