Israele attacca il Libano | decine di morti migliaia in fuga

Israele ha condotto un attacco nel Libano, causando almeno 31 morti e 149 feriti secondo il ministero della Salute locale. In seguito all’intervento, migliaia di persone sono scappate dalle aree colpite. La situazione ha generato un aumento delle tensioni tra i due Paesi, con particolare attenzione alle conseguenze umanitarie e alle ripercussioni sul territorio. La risposta internazionale non si è ancora fatta attendere.

Nella notte l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d’Israele Secondo il ministeo della Salute libanese, ci sarebbero 31 morti e 149 feriti. Migliaia di persone si sono riversate in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale e lanciati nella notte. Dopo che un portavoce militare israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 55 diversi villaggi e città in tutto il Libano, chiedendo alla popolazione di allontanarsi di almeno un chilometro poiché in prossimità di “strutture di Hezbollah”, fiumi di persone hanno... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La guerra si espande al Libano: Hezbollah lancia missili, Israele attacca, almeno 31 mortiSono almeno 31 i morti confermati in Libano dopo che la guerra in Iran ha avuto la sua espansione anche al Paese dei Cedri: Hezbollah, principale...

Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoAlmeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut.

Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull'ambasciata Usa a Kuwait CityEsplosioni in cinque capitali del Golfo. Attacchi israeliani su Beirut, in risposta ai razzi di Hezbollah. Trump fissa i tempi dell'operazione: Quattro settimane. Hormuz e il rischio economico globa ... ilfoglio.it

Guerra Israele-Iran, attacchi nel Golfo e raid in LibanoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull’ambasciata Usa a Kuwait City. Segui tutti gli aggiornamenti a questo link x.com

Attacco Usa-Israele all'Iran, la Sicilia coinvolta con Sigonella e il Muos Orazio Vasta Stamattina, mentre erano ancora in corso i negoziati Usa-Iran sul nucleare, Stati Uniti e Stato sionista hanno attaccato il territorio della Repubblica Islamica dell'Iran. La rispost - facebook.com facebook