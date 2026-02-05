Cane in condizioni di stress | volontari salvano un Husky tenuto a catena nel Lavit

Un cane di sette mesi, tenuto legato a una catena corta nel sottoscala di una villa in provincia di Verona, è stato recuperato dai volontari della LAV. L’animale era visibilmente stressato e denutrito. I volontari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e ora si occupano di portarlo in un luogo sicuro, lontano da condizioni di cattività.

**Un Husky di sette mesi, legato a una catena corta nel sottoscala di una villa in provincia di Verona, è stato salvato dai volontari della LAV.** La storia è iniziata con un intervento urgente, effettuato il 5 febbraio 2026, durante un pomeriggio di pioggia, con un tempo che prevedeva un 95% di probabilità di precipitazioni. Il cane, chiamato Ronny, era stato comprato senza un impegno serio o una consapevolezza sufficiente riguardo alle sue esigenze. Era un esemplare della razza siberian husky, originariamente allevato per trainare slitte in condizioni estreme, con un bisogno costante di movimento e di attività fisica intensa.

