Lavori al Porto di Salerno il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale rassicura i sindaci | Nessuno stravolgimento paesaggistico

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha rassicurato i sindaci sul progetto di ampliamento del porto di Salerno, evidenziando che non sono previsti interventi invasivi o alterazioni significative del paesaggio. I lavori in corso si concentrano su aspetti tecnici e di miglioramento infrastrutturale, garantendo il rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale delle aree interessate, tra Salerno e Vietri sul Mare.

Riflettori puntati sui lavori al porto commerciale di Salerno e sul tratto di costa che confina con Vietri sul Mare: non vi è alcun intervento invasivo all'orizzonte. Ad assicurarlo, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, al termine di un. Secondo quanto spiegato, il progetto non prevede alcuna modifica all'imbocco portuale, né l'ampliamento del Molo di Ponente, nè variazioni delle rotte navali che possano incidere sull'equilibrio del l ...

